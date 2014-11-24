В чешский Минфин пришла посылка с сильнейшим ядом

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой представителя Института ядерной, химической и биологической защиты (ИЯХБЗ) Радека Покорника.

"Результаты обследования, проведенного специалистами нашего института, показали, что в посылке, которая была получена министерством финансов, содержался сильнейший яд", – сказал Покорник.

В этом же институте ранее было проведено обследование подобной посылки, которая в минувший вторник пришла в МВД Чехии на имя министра Милана Хованеца.

Сотрудники института выяснили, что содержавшийся в ней белый порошок тоже представлял собой сильнейшее отравляющее вещество, изготовленное на основе цианида.

Читайте такжеЧехию захватила пятая колонна российской пропаганды - чешский политикПосылки с неизвестным белым порошком, полученные на минувшей неделе канцелярией чешского президента и редакцией телевидения Prima, по заключению специалистов ИЯХБЗ, не содержали токсических материалов.