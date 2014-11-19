Главе МВД Чехии прислали конверт с ядом

В Министерство внутренних дел Чехии поступил конверт с ядом, вероятно цианистым калием. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на чешское издание Ceskenoviny.cz.

Известно, что конверт поступил из одной из стран Северной Европы и был адресован главе МВД Милану Хованецю.

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"Сразу после того, как пакет проверили на наличие взрывчатки и было обнаружено подозрительное вещество, его содержимое поместили в герметичный контейнер. После этого была вызвана полиция и наряд пожарных", - сказал Хованець.

Ранее конверт с белым порошком получал президент Чехии Милош Земан - от "Исламского государства" из-за поставок чешского вооружения иракским курдам.