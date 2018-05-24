МИД Австралии призвало серьезно отнестись к новым доказательствам по делу МН17

В Австралии указывают на главную роль России в сбивании пассажирского самолета.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявляет, что международное сообщество должно серьезно отнестись к новым доказательствам по делу о сбивании террористами на Донбассе малайзийского самолета «Боинг 777» (рейс MH17).

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Австралии, сегодня Совместная группа по вопросам расследования сбивания самолета «Малайзийских авиалиний», в которую входит Австралия, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17.

В частности, отмечается, что Совместная группа, в которую также входят Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.

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Как заявила глава МИД Австралии, новые доказательства связаны с предварительными результатами расследования Совместной группы, согласно которым ЗРК «Бук» был привезен из России на восток Украины и возвращен обратно в Россию после сбивания. Местом для запуска ракеты служило сельскохозяйственное поле на территории, которая контролировалась пророссийскими боевиками.

"То, что это сложное оружие, принадлежащее российской армии, было отправлено и применено для сбивания гражданского самолета, должно вызывать серьезную обеспокоенность международного сообщества", - отметила Бишоп.

Она сообщила, что пока эти результаты расследования обсуждаются с партнерами и рассматриваются существующие опции.

"Мы абсолютно уверены в независимости Совместной следственной группы и в ее тщательном расследовании", - подчеркнула Бишоп.

"Австралия и наши партнеры из Совместной следственной группы едины в том, чтобы обеспечить правосудие для тех, кто потерял свои жизни, в том числе для 38 человек, которые называли Австралию своим домом, и также их родных, и чтобы привлечь к ответственности виновных за это злодеяние", - заявила она.

Напомним, Международная следственная группа 24 мая заявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который сбил "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.