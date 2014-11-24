Российским солдатам запретили пользоваться iPhone

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на официальную "горячую линию" министерства обороны страны по вопросам призыва.

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Представитель ведомства объяснил запрет тем, что во время разговора по iPhone камера передает, где солдат находится и чем он занимается.

Неназванный сотрудник "горячей линии" рассказал изданию, что можно брать любой другой телефон, кроме iPhone. "Это чисто американская фирма", - отметил он.

Эксперты также отмечают, что с помощью iPhone легко определить текущую геопозицию конкретного человека. В случае с призывниками - смартфон легко может выдать позиции военных частей и их перемещение.

Напомним, в июле глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев предлагал запретить призывникам пользоваться мобильным интернетом. По его словам, опубликованная ими информация может быть использована для провокаций со стороны западных СМИ".

Отметим, подобные инициативы начали появляться в России после того, как журналисты отыскали в соцсетях российских солдат, которые выставляют фото со "службы" на Донбассе, а сами страницы в соцсетях начали исчезать.