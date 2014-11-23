В ООН разработали трехлетний план реагирования на кризис в Украине

Об этом в интервью ZN.UA сообщила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

По ее словам, 9 декабря в Женеве план будет представлен международному донорскому сообществу. «Мы надеемся, что это вызовет новую волну интереса к нашему региону и к конфликтной ситуации, что происходит здесь», - отметила Барберис.

Кроме того, по данным Барберис, на данный момент ЮНИСЕФ удалось привлечь на помощь Украине уже около 7 млн долларов. ”Это не так много, но это то, что мы сейчас конкретно имеем. Мы не оставляем наши фандрайзинговые усилия и надеемся привлечь больше ресурсов”, - сказала она.

Читайте такжеШвеция выделила 1,1 млн евро для защиты детей на ДонбассеКак отметила Барберис, организация делает все возможное, чтобы держать внимание доноров в поле зрения конфликта в Украине, чтобы они понимали, насколько ситуация здесь сложная, и что ресурсы для помощи необходимы.

«Мы должны правильно понимать, что происходит, поскольку ситуация изо дня в день ухудшается. Во-первых, в связи с тем, что пришли зимние холода, и люди без определенного места жительства, приспособленного к зиме, могут замерзнуть. Им нечего есть. У них нет сбережений, нет денег для того, чтобы купить элементарные вещи. То есть, здесь - реальные вопрос выживания», - резюмировала Барберис.

По данным ЮНИСЕФ, война на Донбассе лишила родного дома почти 130 тысяч детей. Кроме того, в целом вынужденными переселенцами стали около 460 тыс. человек.