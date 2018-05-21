СМИ: Трамп спрашивает у советников, стоит ли ему встречаться с лидером КНДР

Советники президента США считают, что он выразил слишком большое желание встретиться с северокорейским лидером.

Президент США Дональд Трамп консультируется со своими помощниками по поводу того, стоит ли ему проводить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, Трамп переживает, что саммит США и Северной Кореи, который должен состояться 12 июня в Сингапуре, приведет к политическому конфузу, передает kommersant.ru.

Как утверждает NYT, советники президента США считают, что он выразил слишком большое желание встретиться с северокорейским лидером. Из-за этого в администрации США опасаются, что Ким Чен Ын, «чувствуя рвение президента США», готов дать гарантии, которые выполнять не будет.

Кроме того, напоминает газета, недавно Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, что «повышает ставки» на запланированном саммите. Помощники президента США также волнуются насчет того, насколько Трамп знаком с деталями ядерной программы КНДР и знает ли он, на какие ключевые моменты нужно обратить внимание во время переговоров.

Первая в истории встреча глав США и КНДР оказалась под угрозой из-за недовольства Пхеньяна высказыванием советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона. Тот сказал, что хотел бы ядерного разоружения КНДР «по ливийскому сценарию», то есть безоговорочную сдачу ядерного оружия без уступок с другой стороны.