В Иране пока не планируют "переходить черту" в споре по ядерному соглашению

В споре по поводу ядерной сделки Тегеран не стремится пересекать "красную линию", заверил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе.

Несмотря на выход США из ядерного соглашения с Ираном Тегеран не планирует пересекать "красных линий" в споре с международным сообществом.

Об этом в воскресенье, 20 мая, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе, выступая перед депутатами в иранском парламенте, передает DW.

Сам глава иранского внешнеполитического ведомства рассматривает спасение соглашения как значительный политический вызов. По его мнению, необходимы время и терпение, чтобы не оказаться "вблизи красных линий". Также иранский чиновник заявил, что Тегерану следует посмотреть, какие результаты принесут политические и экономические усилия ЕС, направленные на сохранение самой ядерной сделки и защиту европейских фирм от возможных санкций со стороны США за экономическое сотрудничество с Ираном.

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"Красной линией" считается выход Ирана из заключенного 2015 году ядерного соглашения и возобновление программы обогащения урана. Такие же последствия имело бы и выход ближневосточной страны из Соглашения о нераспространении ядерного оружия и расторжении дополнительного протокола, подписанного с Международным агентством по ядерной энергии (МАГАТЭ). Последний шаг сделает невозможным проверку инспекторами МАГАТЭ иранских ядерных объектов.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из заключенного в 2015 году соглашения по иранской ядерной программе. В ответ на это в ЕС заявили о намерении спасти соглашение. Еврокомиссия объявила также меры для защиты европейских компаний, которые занимаются бизнесом в Иране, от возможных американских санкций.