В США президентские выборы в Венесуэле называют нелегитимными

Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Ноэрт заверила, что США поддерживают право венесуэльского народа избирать своих представителей во власть «на свободных и честных выборах».

В Соединенных Штатах сегодняшние выборы президентские выборы в Венесуэле называют нелегитимными.

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Как сообщает DW, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Ноэрт в социальной сети Twitter.

«Сегодняшние так называемые «выборы» в Венесуэле - нелегитимны», - написала она.

Ноэрт также заверила, что США совместно с демократическим миром поддерживают право венесуэльского народа избирать своих представителей во власть «на свободных и честных выборах».

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Венесуэле проходят на фоне глубокого экономического и политического кризиса. Оппозиция призывает бойкотировать голосование, прежде всего потому, что многие ведущие оппоненты действующего президента-социалиста Николаса Мадуро находятся в тюрьме, вынуждены были бежать за границу или были лишены возможности выдвигаться в качестве кандидатов на выборах. На этих выборах победа нынешнего президента Мадуро представляется гарантированной, отмечают обозреватели.

США, ЕС и ряд стран Латинской Америки заявили, что не признают выборов в Венесуэле. Чилийский президент Себастьян Пиньера обвинил Мадуро в непомерной жажде власти за счет собственного народа. Также 54 представителя чилийской оппозиции и бывшие должностные лица страны подписали совместное заявление о непризнании выборов в Венесуэле.

Международный валютный фонд ожидает, что инфляция в Венесуэле в текущем году составит 13 000 процентов, а экономика сократится на 15 процентов. Из-за неэффективного управления социалистического правительства, а также вследствие снижения цен на нефть в предыдущие годы в Венесуэле продолжается экономический кризис. Миллионы граждан Венесуэлы покинули свою страну. В магазинах не хватает продовольствия и медикаментов. В прошлом году Венесуэлу охватили масштабные протесты против политики правительства, которые продолжались несколько месяцев. Тогда во время столкновений с силовиками погибли более ста демонстрантов.