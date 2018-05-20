В Венесуэле проходят президентские выборы

Мадуро называют лидером гонки.

В Венесуэле в воскресенье, 20 мая, стартовали досрочные выборы президента страны.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что эти выборы не станут интригой, а на них фактически коронуют нынешнего главу государства Николаса Мадуро, несмотря на отсутствие популярности президента. Против Мадуро проводились многочисленные протесты, в результате которых гибли десятки людей.

Его оппонентами выступают Генри Фалькон, которого критикуют оппозиционеры, которые бойкотируют выборы, и Хавьер Бертуччи. Считается, что Фалькон только дает Мадуро больше шансов на победу, а Бертуччи, консервативный священник, уступает в популярности обоим предыдущим кандидатам.

Читайте такжеПрезидент Венесуэлы запретил оппозиции участвовать в выборах

Победа Мадуро на выборах, скорее всего, спровоцирует новые санкции от мирового сообщества.

Напомним, США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также второго человека в правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо в получении доходов от наркоторговли.