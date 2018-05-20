С Германии в Сирию и Ирак выехали более тысячи джихадистов для поддержки ИД

Такие данные обнародовало правительство ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Правительству Германии известно о более чем одной тысяче джихадистов, выехавших из Германии в направлении Сирии и Ирака для поддержки террористических группировок.

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Как сообщает Deutsche Welle cо ссылкой на официальный ответ правительству на запрос фракции Левой партии в бундестаге, более половины из них имеют гражданство ФРГ.

«Названные цифры означают, что число лиц, выехавших из ФРГ в районы боевых действий, вновь выросло, однако значительно меньше, чем два года тому назад. Из сообщения также следует, что с 2013 года 243 сторонника Курдской рабочей партии (КРП) и Курдских отрядов самообороны (PYD) выехали из Германии, чтобы оказать поддержку международной коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой «Исламское государство», - говорится в сообщении.

Сама КРП также считается в Германии террористической организацией.

Отмечается, что в Сирии, Ираке и Турции под стражей находятся десятки немецких исламистов. Многие другие, в том числе женщины идети, уже вернулись в Германию. При формировании нового правительства Германии после парламентских выборов 2017 года блок консервативных партий ХДС/ХСС и социал-демократы в коалиционном соглашении зафиксировали, что джихадисты с двойным гражданством, выезжавшие в горячие точки, должны лишаться гражданства ФРГ, если доказано, что они участвовали в боевых действиях на стороне террористической группировки.

Эксперт Левой партии по внутренней политике Улла Йельпке, однако, считает, что это противоречит конституции. Она также отметила, что по такой логике придется наказывать и тех немцев, которые воевали против ИГ на стороне курдов.

Критически относятся к лишению джихадистов гражданства ФРГ и представители СДПГ.

«Это скорее символ, чем разумная политика», - заявил эксперт СДПГ по внутренним делам Ули Грёч, добавив, что упор следует делать на преследовании виновных и дерадикализации исламистов.

В то же время эксперт ХДС по внутренней политике Армин Шустер указал, что джихадист, лишенный гражданства ФРГ, при попытке ввернуться в страну может быть остановлен на границе.