В Виндзоре многие провели ночь под открытым небом в ожидании свадьбы принца Гарри

Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть кортеж с молодоженами.

Миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов.

Как передает Русская служба Би-би-си, ради того, чтобы обеспечить себе лучшее место для наблюдения за процессией, многие остались ночевать под открытым небом.

Брак будет заключен в полдень 19 мая, а после часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.

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Под венец американку поведет будущий свёкор принц Чарльз, поскольку ее отец на свадьбу не приедет. Накануне свадьбы принц Гарри сказал, что чувствует себя расслабленно, а Маркл заявила, что чувствует себя прекрасно.

Поклонники королевской семьи и журналисты прибывали в Виндзор в течение всей последней недели. Среди них Ники и Мэтт Прунеры из США, которые продлили свой отпуск в Британии специально, чтобы увидеть свадьбу.

62-летняя Ники говорит: "Я провела ночь на улице перед свадьбой Кейт и Уильяма и сказала себе, что никогда так больше не сделаю - и вот я здесь". По словам ее мужа, обстановка в городе похожа на фестиваль, "только здесь есть смысл. Это дает надежду миру".

Как сообщал УНИАН, ранее бывшая девушка принца Гарри рассказала об отношениях с ним, назвав их "пыткой".