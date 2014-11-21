Во Франции спустили на воду второй "Мистраль"
02:23, 21 ноября 2014Мир
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Судно под названием "Севастополь" спущен на воду во французском Сен-Назер без торжественных церемоний и большого скопления народа
Во Франции спустили на воду второй "Мистраль" / РИА Новости
Ранее корабль находился в сухом доке, заполненном водой, сообщает РИА-Новости.
Однако, Франция до сих пор не определилась с поставками "Мистралей" России. Первый вертолетоносец "Владивосток" ожидает принятия решения во французском доке.
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Напомним, Франция приостановила передачу вертолетоносцев российской стороне из-за политики, которую Москва проводит в отношении Киева. МИД РФ потребовал от Франции вернуть деньги за "Мистрали" или отдать корабли. Сумма сделки оценивается в 1,2 млрд евро, из которых Россия уже выплатила около 700 млн евро.
На днях во Франции сообщили, что самостоятельно решат судьбу "Мистралей".
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