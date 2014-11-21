Во Франции спустили на воду второй "Мистраль"

Ранее корабль находился в сухом доке, заполненном водой, сообщает РИА-Новости.

Однако, Франция до сих пор не определилась с поставками "Мистралей" России. Первый вертолетоносец "Владивосток" ожидает принятия решения во французском доке.

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Напомним, Франция приостановила передачу вертолетоносцев российской стороне из-за политики, которую Москва проводит в отношении Киева. МИД РФ потребовал от Франции вернуть деньги за "Мистрали" или отдать корабли. Сумма сделки оценивается в 1,2 млрд евро, из которых Россия уже выплатила около 700 млн евро.

На днях во Франции сообщили, что самостоятельно решат судьбу "Мистралей".