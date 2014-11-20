Венгрия сама определится с позицией по России - Орбан

Об этом Орбан заявил в Будапеште во время собрания этнических венгров, живущих за пределами Венгрии, сообщает Reuters.

Венгерский премьер отметил, что его страну не смогут заставить выбрать ту или иную сторону в похожем на времена холодной войны противостоянии, которое сегодня наблюдается в Европе.

Также он обратился к критикам, которые обвиняют его в том, что Венгрия попала под российское влияние, и отметил, что его страна была единой вместе с Европейским Союзом в отстаивании и поддержке территориальной целостности Украины, и что она будет следовать позиции Германии в вопросах, которые относятся к России.

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При этом он дал понять, что Венгрия будет действовать в соответствии с национальными интересами, даже если это будет не нравиться партнерам из Европейского Союза и США.

"Наше дело заключается в том, чтобы самостоятельно определять наши интересы и нашу позицию", - заявил Орбан.

В этой связи он выразил убеждение, что венгерским геополитическим интересом должно быть то, чтобы не позволить появиться новой холодной войне "над нашими головами".

Как сообщал УНИАН, 17 ноября более 10 тысяч человек собралось в венгерской столице Будапеште, чтобы принять участие в акции протеста против политики премьер-министра страны Виктора Орбана. Протесты продолжались и после полуночи. Демонстрация возле здания парламента была вызвана отказом Орбана отстранить от занимаемой должности президента налоговой и таможенной администрации Венгрии Илдико Вида. Еще одним требованием демонстрантов стало смещение главы налогового управления страны.

Подобные акции протеста прошли в более чем 20 венгерских городах, а также в Лондоне, Берлине и Стокгольме.

По мнению СМИ, одной из причин протестов стала сдержанная политика Венгрии в вопросе санкций Евросоюза против России.

За неделю до того, 10 ноября, на улицы Будапешта также вышли тысячи граждан, чтобы выразить свое недовольство политикой Орбана.

Активисты также выступают против коррупции в налоговой сфере и требовали немедленной отставки руководительницы налоговой службы, которая вместе с еще несколькими венгерскими чиновниками недавно оказалась в черном списке лиц, которым Соединенные Штаты запретили въезд на свою территорию.

Запад обвиняет венгерского премьера и его правительство в ограничении демократических свобод в стране и тяготении к Кремлю. Орбан является активным лоббистом строительства «Южного потока», против которого выступает Евросоюз.

Напомним, парламент Венгрии принял закон, который позволяет строить газопроводы в обход позиции Евросоюза и позволит Венгрии строить "замороженный" российский "Южный поток".