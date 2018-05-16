Парламент Шотландии отклонил проект закона о Brexit

Такой шаг шотландских парламентариев обещает дальнейшее осложнение отношений между Лондоном и Эдинбургом.

Региональный парламент Шотландии на своем заседании во вторник, 15 мая, отклонил проект закона о выходе Великобритании из ЕС.

После оживленных дебатов 93 депутата парламента проголосовали против предложенного проекта из Лондона, 30 высказались "за", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

И хотя это голосование не имеет обязывающей силы для центрального правительства и не может остановить процедуру принятия закона, однако такой шаг шотландских парламентариев обещает дальнейшее осложнение отношений между Лондоном и Эдинбургом.

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"Это - первый случай, когда шотландский парламент отказался одобрить законопроект из Лондона", - отмечает DW.

Закон о выходе из ЕС должен устранить основу для действия правовых норм ЕС в стране и одновременно перевести их в национальное законодательство с целью избежания хаоса после Brexit.

Правительство в Эдинбурге требует, чтобы как можно больше сфер, которые на данный момент регулируются из Брюсселя, перешли в компетенцию региональных властей. Речь идет прежде всего о сельском хозяйстве и рыбалке. С предложениями Лондона большинство местных депутатов не соглашается.

Напомним, Палата лордов британского парламента в среду, 18 апреля, проголосовала за то, чтобы в закон о Brexit были внесены поправки. Предложенные поправки нацелены на то, чтобы после выхода из Европейского Союза Великобритания могла бы остаться в таможенном союзе с ЕС.