В Черногории убили украинскую бизнесвумен - СМИ

По данным местных медиа, активы убитой Анастасии Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро.

В Черногории убили гражданку Украины Анастасию Лашманову, владевшую крупным бизнесом.

Полиция черногорского Котора вечером 11 мая нашла тело Лашмановой со следами насильственной смерти, сообщает издание Vijesti.

По данным полиции, тело женщины со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено в ее квартире. Прокуратура уже начала расследование дела.

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Лашманова была директором компаний Mimoza group i Sea trade. Последняя фирма три года назад купила знаменитый в отель «Мимоза» в центре Тивата и в этом месте закончила строить новый отельный комплекс. Лашманова также была владельцем элитного комплекса «Перла» в Porto Montenegru в Тивате. Кроме того, она владела салоном красоты «Фатальна», который расположен в престижном апартотеле Tre Canne в Будве.

По данным издания FOS, активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро. Мотив убийства не известен, но, согласно данным источников издания, ее могли убить во время ограбления квартиры. Лашманова приехала в Черногорию несколько лет назад, имела российский паспорт и сначала работала официанткой.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в городе Мелфи провинции Поненца (Италия) 33-летний итальянец застрелил свою жену-украинку.