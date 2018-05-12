В Черногории убили украинскую бизнесвумен - СМИ

12:43, 12 мая 2018
Мир
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В Черногории зарезали украинскую бизнесвумен / фото УНИАН

Полиция черногорского Котора вечером 11 мая нашла тело Лашмановой со следами насильственной смерти, сообщает издание Vijesti.

По данным полиции, тело женщины со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено в ее квартире. Прокуратура уже начала расследование дела.

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Лашманова была директором компаний Mimoza group i Sea trade. Последняя фирма три года назад купила знаменитый в отель «Мимоза» в центре Тивата и в этом месте закончила строить новый отельный комплекс. Лашманова также была владельцем элитного комплекса «Перла» в Porto Montenegru в Тивате. Кроме того, она владела салоном красоты «Фатальна», который расположен в престижном апартотеле Tre Canne в Будве.

По данным издания FOS, активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро. Мотив убийства не известен, но, согласно данным источников издания, ее могли убить во время ограбления квартиры. Лашманова приехала в Черногорию несколько лет назад, имела российский паспорт и сначала работала официанткой.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в городе Мелфи провинции Поненца (Италия) 33-летний итальянец застрелил свою жену-украинку.

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Теги: #убийство#Черногория