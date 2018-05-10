На параде в Москве показали гиперзвуковые ракеты, о которых говорил Путин - СМИ

Это был дебют гиперзвуковых воздушных ракет "Кинжал". Именно о них Путин говорил в марте во время речи о ядерной модернизации.

В России традиционный парад посвященный Дню Победы уже несколько лет имеет цель не задуматься над историей войны и не вспомнить погибших, а показать свое оружие.

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Однако, в этом смысле, парад на Красной площади уже несколько лет не дотягивает до крупнейшего парада, который провели там через год после аннексии Крыма - в 2015 году, когда было впервые представлено большое количество нового военного оборудования, передает Голос Америки со ссылкой на издание Defensenews.

В этом году, наиболее интересным с точки зрения вооружения был элемент, который труднее всего увидеть – гиперзвуковые ракеты.

В конце парада пролетели практически все виды российских самолетов. Два истребителя МиГ-31 несли изюминку парада – гиперзвуковые ракеты.

Это был дебют гиперзвуковых воздушных ракет «Кинжал». Именно о них российский президент Владимир Путин говорил в марте во время своей речи о ядерной модернизации.

Этот вид ракет является модернизированной ракетой Iskander-M спроектированной для пусков с МиГ-31, передвигающегося со сверхзвуковой скоростью.

Еще несколько видов вооружения, которые Россия уже презентовала на выставках оружия, были представлены на параде – это истребитель Sukhoi Su-57, который очень напоминает американский F-22, а также укрепленный танк BMPT-72 Terminator, сделанный на основе T-72.