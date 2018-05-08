Назначение Пашиняна премьером не гарантирует перемен в Армении – дипломат

По словам эксперта, внешнюю и внутреннюю политику Еревана сильно ограничивает стратегическая зависимость от России.

Избранный на пост премьер-министра Армении лидер оппозиции Никол Пашинян получит желанную власть и народную поддержку, однако прогнозировать его дальнейшие успехи сложно по нескольким причинам.

Как сообщает «Главред», такое мнение высказал дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Читайте такжеЛидер группы System of a Down прибыл в Армению и поддержал оппозицию

"Думаю, Пашинян получит желанную власть и некоторое время армяне будут считать, что это их достижения и воля. Прогнозировать, как изменится Армения, трудно по двум причинам. Во-первых, стратегически страна полностью зависит от РФ. Эта зависимость лишает ее пространства для маневра как во внешней, так и во внутренней политике. Во-вторых, сам Пашинян резко изменил тональность своих заявлений и начал исповедовать консервативные устоявшиеся подходы ("Россия - союзник", "Нагорный Карабах - армянская территория" и т.п.). Тревожит, что всю свою политическую карьеру он занимал если не диаметрально противоположную, то все же другую позицию", - указал эксперт.

Яременко констатировал, что из-за стратегической зависимости от России Армения стала для Украины весьма недружественной страной. И сложно прогнозировать, изменит ли данную ситуацию Пашинян.

"Об Армении я бы хотел добавить несколько вещей. Это - близкий родственный нами народ, который, к сожалению, на сегодня формирует вполне недружественное к нам государство", - заключил дипломат.

Напомним, лидер оппозиции, глава парламентской фракции блока «Выход» Никол Пашинян на специальном заседании парламента 8 мая избран новым премьер-министром Армении. В течение 15 дней Пашинян представит состав нового кабинета министров.

Многотысячные акции протеста ранее привели к отставке с поста премьер-министра лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна, который до того, как возглавить правительство, провел два срока на посту президента.