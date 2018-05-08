Eurovision 2018: что нужно знать о международном песенном конкурсе (видео)

Столица Португалии сегодня вечером покажет первый полуфинал песенного конкурса, на который поехал MELOVIN.

Конкурс пройдет на крытой площадке «Алтисе-Арена», расположенной на берегу реки Тежу. В первом полуфинале Евровидения-2018 выступят 19 конкурсантов. Во втором на сцену выйдут 18 конкурсантов, среди которых будет MELOVIN. Читайте такжеЕвровидение-2018: как будет проходить голосование в этом году Вчера MELOVIN выступил в официальной фан-зоне конкурса - Еврогородок на площади Террейро-ду-Паса. Певец исполнил 4 композиции, включая "Under The Ladder", с которой будет выступать во втором полуфинале 10 мая.

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