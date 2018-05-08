Eurovision 2018: что нужно знать о международном песенном конкурсе (видео)

14:50, 08 мая 2018
Мир
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В первом полуфинале Евровидения-2018 выступят 19 конкурсантов. Во втором на сцену выйдут 18 конкурсантов, среди которых будет MELOVIN.

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Вчера MELOVIN выступил в официальной фан-зоне конкурса - Еврогородок на площади Террейро-ду-Паса.

Певец исполнил 4 композиции, включая "Under The Ladder", с которой будет выступать во втором полуфинале 10 мая.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Евровидение#конкурс#Евровидение в Лиссабоне#Melovin