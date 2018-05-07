Лидер группы System of a Down прибыл в Армению и поддержал оппозицию

По словам музыканта, армянская диаспора связывает с лидером оппозиции большие надежды.

Лидер всемирно известной рок-группы System Of a Down Серж Танкян прибыл в Ереван. По его словам, в Армении произошла «красивая революция».

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"Время для нее пришло, так как поднялся весь народ. Мы две недели не спим - вся диаспора с вами. Это была моя мечта. Мы связываем большие надежды с Пашиняном", - цитирует агенство «Новости-Армения» заявление Танкяна встречающим.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян признался, что в первый раз лично общается с Танкяном.

Как сообщал УНИАН, в Армении оппозиционного лидера, который возглавляет протестное движение, Никола Пашиняна 3 мая официально выдвинули на должность премьер-министра. На первом голосовании 1 мая парламент уже отказался назначать Пашиняна на эту должность.

Многотысячные акции протеста привели к отставке с поста премьер-министра лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна, который до того, как возглавить правительство, провел два срока на посту президента.