Лидер группы System of a Down прибыл в Армению и поддержал оппозицию

21:52, 07 мая 2018
Мир
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Серж Танкян прибыл в Армению, чтобы поддержать революцию / Facebook, Serj Tankian

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"Время для нее пришло, так как поднялся весь народ. Мы две недели не спим - вся диаспора с вами. Это была моя мечта. Мы связываем большие надежды с Пашиняном", - цитирует агенство «Новости-Армения» заявление Танкяна встречающим.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян признался, что в первый раз лично общается с Танкяном.

Как сообщал УНИАН, в Армении оппозиционного лидера, который возглавляет протестное движение, Никола Пашиняна 3 мая официально выдвинули на должность премьер-министра. На первом голосовании 1 мая парламент уже отказался назначать Пашиняна на эту должность.

Многотысячные акции протеста привели к отставке с поста премьер-министра лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна, который до того, как возглавить правительство, провел два срока на посту президента. 

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Теги: #Армения#Серж Танкян#Ереван