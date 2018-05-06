В Африке жираф убил известного кинорежиссера

Владельцы сафари-площадки, на которой произошел инцидент, утверждают, что животное ни в чем не виновно.

Известный южноафриканский кинематографист Карлос Карвальо, снимавший фильмы о дикой природе, трагически погиб во время съемок своего нового фильма. Смертельный удар ему нанес жираф по кличке Джеральд.

Как сообщает The Telegraph, инцидент произошел на одной из сафари-площадок в Северо-Западной провинции ЮАР.

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Карвальо работал над съемками животного, когда оно с необычайной силой ударило режиссера головой.

47-летнего мужчину доставили в больницу в Йоханнесбурге, где он в конце концов умер от полученной травмы головы.

Владелец сафари-площадки Ричард Букер рассказал, что инцидент случился тогда, когда Карвальо стоял прямо перед животным. По его словам, жираф оставался в пределах площадки и не виновен в гибели человека.

Член съемочной группы Дрикус Ван Дер Мерве рассказал, что был рядом с Карвальо в момент инцидента. По его словам, они не усматривали в животном угрозы, оно казалось любопытным.

Карлос Карвальо известен своими лентами о дикой природе. Его карьера началась в 1992 году. В 2003 году его работа была отмечена «Серебряным Львом» Каннского кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что в африканской Танзании молодой гепард запрыгнул в джип к туристам, которые выехали на Сафари. По словам одного из туристов – американца Бритона Хейса (Britton Hayes), туристическая группа начала замечать, что гепарды интересуются их автомобилем, но быстро срываться с места было уже поздно – это могло напугать животных и привести к непредсказуемым последствиям.