Навального отпустили из-под стражи

Навальный отметил, что в материалах дела содержались скрины с его выступлений на канале YouTube, где он призвал людей выходить 5 мая на протестные акции.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального в ночь на 6 мая отпустили из ОВД "Красносельское", куда его доставили из-за протестов в Москве.

Об этом политик написал в Twitter.

Перед судом политик появится 11 мая. Навального обвиняют по двум статьям – о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий и о неповиновении работнику полиции.

Навальный отметил, что в материалах дела содержались скрины с его выступлений на канале YouTube, где он призвал людей выходить 5 мая на протестные акции.

Читайте такжеАкции "Он нам не царь" идут по всей России, задержаны уже больше тысячи человек (фоторепортаж, видео)

В России прошли акции протеста "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина 7 мая, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Так, активисты вышли на улицы Владивостока и Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Барнаула и Красноярска.

В Москве во время этих акций правоохранители задержали оппозиционного политика Алексея Навального, который был инициатором мероприятия и его соратника Николая Ляскина. Всего же в Москве задержали 1200 человек.