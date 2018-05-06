Навального отпустили из-под стражи
Российского оппозиционного политика Алексея Навального в ночь на 6 мая отпустили из ОВД "Красносельское", куда его доставили из-за протестов в Москве.
Об этом политик написал в Twitter.
Перед судом политик появится 11 мая. Навального обвиняют по двум статьям – о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий и о неповиновении работнику полиции.
Навальный отметил, что в материалах дела содержались скрины с его выступлений на канале YouTube, где он призвал людей выходить 5 мая на протестные акции.
Читайте такжеАкции "Он нам не царь" идут по всей России, задержаны уже больше тысячи человек (фоторепортаж, видео)
В России прошли акции протеста "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина 7 мая, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Так, активисты вышли на улицы Владивостока и Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Барнаула и Красноярска.
В Москве во время этих акций правоохранители задержали оппозиционного политика Алексея Навального, который был инициатором мероприятия и его соратника Николая Ляскина. Всего же в Москве задержали 1200 человек.
Видимо пришла команда «до инаугурации не сажат». На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда. На фото: материалы моих «правонарушений». Ну все верно, че pic.twitter.com/ogsCIGQiYK— Alexey Navalny (@navalny) May 5, 2018