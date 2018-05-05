В Глазго десятки тысяч людей вышли на митинг за независимость Шотландии

19:46, 05 мая 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает BBC. Организаторы ежегодной демонстрации, группа «Все под одним флагом», отметили, что они надеялись на 40 тыс. участников. Однако, по их словам, предварительные оценки свидетельствуют об участии 80 тыс. человек.

В то же время, по данным полиции Шотландии, к демонстрации присоединились 35 тыс. человек. В прошлогоднем марше в Глазго приняли участие 20 тыс.

Как сообщал УНИАН, первый министр Шотландии Никола Стерджен анонсировала второй референдум по выходу из состава Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и провозглашения независимости.

Стерджен сказала, что правительство Великобритании «не продвинулось ни на дюйм в достижении компромисса и договоренности» с правительством Шотландии из-за ситуации с выходом Британии из состава Евросоюза.

По ее словам, если Шотландия может быть проигнорирована в таком важном вопросе, как ЕС и единый рынок, тогда ясно, что «наш голос может быть проигнорирован в любое время и по любому вопросу».

Стерджен отметила, что голосование может состояться в период с осени 2018 до весны 2019 годов.

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Теги: #протесты#Шотландия#независимость