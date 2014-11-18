Ученые и военные США обеспокоены неизвестным объектом в космосе, который может быть оружием РФ

Ученые и военные опасаются, что объект может являться свидетельством того, что Москва возобновила программу "Истребитель спутников", сообщают РИА Новости со ссылкой на The Financial Times.

Изначально объект был принят за космический мусор, который попал на орбиту вместе с тремя спутниками связи "Родник", которые Россия запустила в мае этого года. Позже эксперты решили, что это не космический мусор и предназначение объекта неизвестно. Особый интерес к нему возник из-за того, что о его запуске не было заявлено.

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"Что бы это ни было, он (объект 2014-28E – прим. ред.) выглядит как экспериментальный. У него может быть ряд функций – как гражданских, так и военных…", - сказал эксперт в области космической безопасности, руководитель исследований центра "Чатэм Хаус" Патрисия Льюис.

США опасается, что Россия могла возобновить военную программу "Истребитель спутников" (программу противоспутникового оружия, предназначенную для поражения искусственных спутников Земли), которая была запущена еще во времена СССР, но закрыта вскоре после падения "железного занавеса".