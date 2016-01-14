Умер актер, сыгравший легендарного профессора Снейпа в "Гарри Поттере"

Актеру было 69 лет. Как сообщает The Guardian, артист страдал от рака. Его смерть подтвердили члены семьи, передает Lenta.ru.

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Алан Рикман сыграл более чем в 50 фильмах. Одна из самых значительных его ролей - профессор Северус Снейп в экранизации романов Джоан Роулинг.

Актер закончил лучшую высшую актерскую школу Великобритании - Королевскую академию драматического искусства (Royal Academy of Dramatic Art) и впоследствии стал лауреатом премий "Золотой глобус", Венецианского кинофестиваля, "Эмми" и BAFTA.