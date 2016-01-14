Умер актер, сыгравший легендарного профессора Снейпа в "Гарри Поттере"
14:56, 14 января 2016Мир
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Британский актер Алан Рикман, известный по фильмам "Крепкий орешек", "Догма", "Парфюмер" и серии фильмов о Гарри Поттере, умер в Лондоне.
Алан Рикман сыграл более чем в 50 фильмах / all-pix.com
Актеру было 69 лет. Как сообщает The Guardian, артист страдал от рака. Его смерть подтвердили члены семьи, передает Lenta.ru.
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Алан Рикман сыграл более чем в 50 фильмах. Одна из самых значительных его ролей - профессор Северус Снейп в экранизации романов Джоан Роулинг.
Актер закончил лучшую высшую актерскую школу Великобритании - Королевскую академию драматического искусства (Royal Academy of Dramatic Art) и впоследствии стал лауреатом премий "Золотой глобус", Венецианского кинофестиваля, "Эмми" и BAFTA.
Умер актер Алан Рикман
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