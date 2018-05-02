Армянские протестующие заняли мэрию города, в котором расположена база ВС РФ (видео)

Второй по величине город Армении Гюмри расположен примерно в 120 километрах от Еревана и в нем располагается база ВС РФ с 3000 военных.

Сторонники лидера армянских протестов Никола Пашиняна заняли помещение мэрии города Гюмри.

Читайте такжеПротестующие в Ереване после призыва Пашиняна начали блокировать улицы и дорогу к аэропорту

Как сообщает Радио Свобода, протестующие требуют, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.

Второй по величине город Армении Гюмри расположен примерно в 120 километрах от Еревана и в нем располагается база ВС РФ с 3000 военных.

Видео: Радио Свобода

Как сообщал УНИАН, Никол Пашинян заявил, что он и его соратники готовы к любому развитию событий в Армении.

«Де-юре должны состояться новые выборы премьер-министра, а если выборы не состоятся, состоятся внеочередные парламентские выборы. Знаете, мы анализируем сценарии, во всяком случае, по всем сценариям общенародное движение не может не победить. Видите, что происходит: народ, который почувствовал дыхание победы, не может упустить ее из своих рук», – сказал Пашинян.