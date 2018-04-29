В Ереване возобновились акции протеста, люди перекрывают дороги (фото)

Протестующие колоннами по несколько сотен человек ходят по улицам и живой цепью перекрывают проезжую часть.

В столице Армении Ереване протестующие после двухдневного перерыва снова вышли на улицы. Людей призвал к действию лидер протестных акций, депутат Никол Пашинян.

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Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Я призываю всех наших сторонников с 12:00 блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин», - написал Пашинян.

Он также добавил, «что внутриполитический кризис в стране близок к разрешению».

«Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах. В 19:00 я объявляю митинг на площади Республики», - отметил Пашинян.

Протестующие колоннами по несколько сотен человек ходят по улицам и живой цепью перекрывают проезжую часть, скандируя «Победа», «Никола в премьеры» и «Карапетяна в отставку», передает РБК.

Люди собираются и на площади Республики в центре города, которая находится у здания правительства и стала основным местом сбора протестующих. Еще несколько десятков студентов сели на проезжую часть на проспекте Маштоца, заблокировав проезд автомобилей.

Как сообщает агентство «Арменпресс», Пашинян, который руководит оппозиционным блоком «Елк», провел встречу с руководителем фракции республиканцев Ваграмом Багдасаряном. При этом цель встречи Пашинян назвать отказался, уточняет агентство. Переговоры Пашиняна с лидером фракции РПА подтвердил РБК соратник Пашиняна Ален Симонян. Он сказал, что пока не знает об итогах переговоров.

Многотысячные акции протеста привели к отставке с поста премьер-министра лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна, который до того, как возглавить правительство, провел два срока на посту президента. Выборы нового главы кабинета должны состояться 1 мая. После развала правящей коалиции у республиканцев осталось в парламенте 58 голосов из 105. Оппозиционные фракции заявили о намерении поддержать Пашиняна, но у них пока не хватает голосов. Чтобы провести свою кандидатуру, они должны набрать минимум 53 голоса при имеющихся 47.

Пашинян 29 апреля вернулся из двухдневного тура по городам Армении. На эти два дня он призывал жителей Еревана сделать паузу с акциями в столице, чтобы возобновить их с воскресенья с новой силой.