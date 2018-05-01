В Петербурге задержали демонстрантов с флагами Украины и стран Запада (фото)

Российским cиловикам также не понравились флаги ЛГБТ-движения и портреты Путина.

В российском Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации задержали по меньшей мере 10 активистов, которые вышли на шествие с флагами Украины и стран Запада.

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Как сообщается в сообществе «Демократический Петербург» в соцсети «Вконтакте», соорганзатор первомайского "Градозащитного марша" в Петербурге Красимир Врански сдал полиции 10 человек за отказ свернуть флаги иностранных государств.

Задержанные, в частности, несли флаги Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и ЕС. На фото с акции также можно увидеть у активистов флаги крымских татар и Польши.

О задержаниях также сообщает «Фонтанка». Отмечается, что активиста ЛГБТ-движения Алексея Назарова задержали за радужный флаг. Еще одну активистку – Варвару Михайлову, задержали за портрет Путина.

Тем временем в Москве в ходе первомайской демонстрации полиция задержала колонну психоактивистов, которые несли в руках плакаты, посвященные правам людей с психическими расстройствами.

По словам одной из задержанных – Анастасии Медведевой, полицейские грубо задерживали участников колонны - хватали и выталкивали людей, вырывали плакаты из рук.