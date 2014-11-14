Генсек НАТО обвинил Путина в нарушении перемирия на Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковал позицию президента России Владимира Путина относительно кризиса в Украине. Вспышке конфликта на Донбассе Путин "поспособствовал в любом случае", вследствие чего нарушаются "четкие механизмы прекращения огня" и целостность Украины, сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном в пятницу, 14 ноября. По его словам, НАТО установило, что Россия снова перебрасывает оружие, оборудование, артиллерию, танки и ракеты через украинскую границу, сообщает DW.

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Столтенберг также заявил, что Путин ставит под угрозу безопасность гражданской авиации, имея в виду появление в последнее время российских военных самолетов вблизи границ НАТО. По его словам, самолеты Альянса в этом году перехватывали российские самолеты более 100 раз, что втрое больше, чем в 2013 году.

"Нельзя сказать, что мы стоим на пороге новой холодной войны, но у нас больше нет того доверчивого сотрудничества с Россией, которое мы выстраивали в последние годы", - отметил Столтенберг и добавил, что "Россия подрывает архитектуру безопасности в Европе". Напомним, НАТО в последние дни выражало обеспокоенность перемещением военной техники в Украину со стороны РФ.