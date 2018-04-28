Помпео: когда я был молодым солдатом, угрозу составляли Т-72, которые ездили по Восточной Германии, теперь это изменилось

Помпео также отметил, что характер угрозы, который идет от России, изменился со времен "Холодной войны".

Во время встреч министров стран-членов НАТО на этой неделе много внимания уделялось вопросу противостояния России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, общаясь с журналистами в Брюсселе.

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«Мы много говорили о том, как противостоять России, - заявил Помпео. - Президент Трамп очень четко дал понять, что выбор за Путиным и россиянами. Мы бы очень хотели, чтобы они вернулись к демократическому миру и вели себя иначе, чем сейчас. Мы полностью готовы к диалогу - выбор принимать ли в нем участие остается за ними», передает Голос Америки.

Помпео также отметил, что характер угрозы, который идет от России, изменился со времен «Холодной войны».

«Мы много говорили об изменении характера угроз со стороны России», - сказал Госсекретарь. «Когда я был молодым солдатом, угрозу составляли танки Т-72 и Т-60, которые ездили по равнинам Восточной Германии. Теперь это изменилось. И мы вместе, и каждая страна отдельно, и НАТО должны выработать ответ на это. Есть много идей и существует мощный консенсус ... в оценке рисков, которые эта гибридная деятельность несет для Запада», - подчеркнул дипломат.

После завершения визита в Брюссель госсекретарь поехал на Ближний Восток, где проведет встречи с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании.