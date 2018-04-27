Исполняющий обязанности премьера Армении снова отказался от встречи с лидером оппозиции

В заявлении главы правительства говорится, что переговоры, на которых повестку диктует исключительно одна сторона, не могут считаться переговорами.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян отклонил еще одно приглашение на встречу от лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Как сообщает News.am, в заявлении, которое распространил пресс-секретарь Карапетяна, говорится, что очередное приглашение Никола Пашиняна практически не отличается от предыдущего. Единственное отличие в том, что на этот раз он не диктует, с кем нужно прийти на переговоры.

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«Ответ Карена Карапетяна тот же, что и в прошлый раз. Переговоры, на которых повестку диктует исключительно одна сторона, а другая не может ее представить, не могут считаться переговорами. Кроме того Карен Карапетян остается при мнении, что проведение переговоров в присутствии представителей СМИ уже подразумевает, что цель заключается в том, чтобы не зафиксировать какой-либо результат. Именно по этой причине и.о. главы Правительства считает участие в подобных «переговорах» просто бесперспективным», - указано в заявлении.

Подчеркивается, что Пашиняну стоит принять предложение президента Армении, адресованное всем парламентским и непарламентским силам, относительно совместного обсуждения сложившейся в стране ситуации.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Армении будет созвано специальное заседание парламента для избрания нового премьер-министра.

25 апреля оппозиционный лидер Никол Пашинян провел еще один большой митинг в Ереване. Участники митинга требовали, чтобы парламент назначил Пашиняна временным премьер-министром и объявил внеочередные выборы.