Асад хочет забирать у беженцев их собственность - СМИ
Сирийское правительство, очевидно, планирует отбирать собственность беженцев.
Об этом пишет DW со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung в пятницу, 27 апреля.
В начале апреля президент Башар Асад издал указ, согласно которому собственники жилья в районах, отведенных под новую застройку в Сирии, должны в течение 30 дней на местах заявить и доказать свои права на собственность.
Как пишет газета, множество беженцев не смогут выполнить данное требование. Это может в дальнейшем стать основанием для потери права на собственность и изъятия этого имущества государством. По этой информации, под новую застройку планируют в первую очередь отвести территории в Хомсе, Алеппо и Хараста, где раньше были ключевые районы повстанцев.
Федеральное правительство Германии выразило возмущение из-за этих планов, пишет издание.
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"С большим беспокойством мы наблюдаем за попытками режима Асада с помощью шитых белыми нитками законодательных инициатив поставить под вопрос права собственности многих сириек и сирийцев", - заявило немецкое МИД.
Кроме того, нынешние меры сирийского правительства имеют целью в том числе "осложнение возвращения огромного количества сирийцев", - цитирует заявление внешнеполитического ведомства ФРГ Süddeutsche Zeitung.
Германия собирается обсуждать этот вопрос с партнерами по Евросоюзу и в Совете Безопасности ООН.
Сейчас за пределами Сирии проживают более 5 миллионов беженцев из этой страны, еще более шести миллионов сирийцев являются внутренне перемещенными лицами.