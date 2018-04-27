Асад хочет забирать у беженцев их собственность - СМИ

Правительство Сирии приняло указ, что требует от владельцев доказывать в местных органах власти свое право на имущество в течение 30 дней. Беженцы, которые находятся за пределами Сирии, вряд ли успеют выполнить это требование.

Сирийское правительство, очевидно, планирует отбирать собственность беженцев.

Об этом пишет DW со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung в пятницу, 27 апреля.

В начале апреля президент Башар Асад издал указ, согласно которому собственники жилья в районах, отведенных под новую застройку в Сирии, должны в течение 30 дней на местах заявить и доказать свои права на собственность.

Как пишет газета, множество беженцев не смогут выполнить данное требование. Это может в дальнейшем стать основанием для потери права на собственность и изъятия этого имущества государством. По этой информации, под новую застройку планируют в первую очередь отвести территории в Хомсе, Алеппо и Хараста, где раньше были ключевые районы повстанцев.

Федеральное правительство Германии выразило возмущение из-за этих планов, пишет издание.

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"С большим беспокойством мы наблюдаем за попытками режима Асада с помощью шитых белыми нитками законодательных инициатив поставить под вопрос права собственности многих сириек и сирийцев", - заявило немецкое МИД.

Кроме того, нынешние меры сирийского правительства имеют целью в том числе "осложнение возвращения огромного количества сирийцев", - цитирует заявление внешнеполитического ведомства ФРГ Süddeutsche Zeitung.

Германия собирается обсуждать этот вопрос с партнерами по Евросоюзу и в Совете Безопасности ООН.

Сейчас за пределами Сирии проживают более 5 миллионов беженцев из этой страны, еще более шести миллионов сирийцев являются внутренне перемещенными лицами.