ООН ищет страны, куда можно переселить почти 280 тысяч беженцев

Организация Объединенных Наций призывает страны более активно участвовать в программах по переселению беженцев, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Центр новостей ООН.

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"На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, которые нашли временный приют в основном в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки", - сказано в заявлении.

В ООН отметили, что лишь несколько стран выразили готовность принять беженцев, а в целом в Управление Верховного комиссара по делам беженцев поступили предложения на переселение в 2018 и 2019 году лишь 13 тысяч человек.

Всего на данный момент в проектах по переселению беженцев участвуют 37 государств.