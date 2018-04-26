Дипломат США рассказала о позиции по России будущего госсекретаря Помпео

Американский посол подчеркнула, что Соединенные Штаты «очень обеспокоены российской деятельностью».

Представитель США в НАТО, посол Кей Бейли Хатчисон отмечает, что после назначения главы Центрального разведывательного управления Майка Помпео на должность государственного секретаря внешняя политика США не изменится.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом посол сказала сегодня в Брюсселе на пресс-конференции перед заседанием министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое состоится завтра.

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«Мы все ожидаем голосования (в Конгрессе за назначение Помпео госсекретарем - УНИАН). Если вы посмотрите на слушания в Сенате, то вы увидите, что он очень сильный. Я работала с директором Помпео. Он сильный, умный и очень компетентный в вопросах внешней политики... Его позиция по России - это позиция США», - отметила Хатчисон.

Посол подчеркнула, что Соединенные Штаты «очень обеспокоены российской деятельностью».

По словам Хатчисон, Россия продолжает вести гибридные и кибервойны, действовать с целью дестабилизации ситуации в странах - членах Альянса.

«Но мы не позволим, чтобы это произошло. Америка верна союзникам по НАТО. И наши союзники по НАТО также привержены единству», - подчеркнула американский посол.

На завтрашнем заседании глав МИД государств - членов НАТО Соединенные Штаты будет представлять временно исполняющего обязанности госсекретаря Джона Салливана.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп решил назначить директора ЦРУ Помпео новым государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона. Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, в частности ядерного соглашения с Ираном.

24 апреля комитет Сената по международным отношениям поддержал кандидатуру Помпео на должность госсекретаря.

Сенат сегодня, 26 апреля, будет голосовать за поддержку Помпео.