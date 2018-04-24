Комитет Сената США поддержал кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Далее его кандидатура должна быть одобрена на голосовании полным составом Сената США.

Комитет по иностранным делам Cената США рекомендовал утвердить кандидатуру Майкла Помпео, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря.

Об этом сообщает Reuters. На партийном голосовании комитет одобрил назначение Помпео, при этом все 11 республиканцев поддержали его.

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Далее его кандидатура должна быть одобрена на голосовании полным составом Сената США.

Как сообщалось, претендент на должность госсекретаря Майк Помпео во время рассмотрения Комитетом США по иностранным делам его кандидатуры намерен заявить об отказе США от "мягкой политики" в отношении РФ.