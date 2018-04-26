Протесты в Армении: министры один за другим уходят в отставку

Сегодня еще трое исполняющих обязанности министров сложили свои полномочия.

В Армении на фоне продолжения уличных протестов подали в отставку четверо членов правительства, которые исполняли обязанности министров.

Как сообщает PanArmenian.net свои должности оставили глава Министерства образования и науки Левон Мкртчян, и. о. министров охраны природы и территориального управления и развития Арцвика Минасяна и Давида Локяна. Вчера свои полномочия также сложил исполняющий обязанности министра спорта Грачья Ростомян.

Читайте такжеПарламент Армении назначил дату избрания нового премьера

Также о своем увольнении заявили губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и председатель Арагацотнской области Ашот Симонян.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля после многодневных митингов с требованием отставки премьера Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства все-таки объявил о своей отставке.

Саргсян правил государством с 2008 по 2018 год как президент, а после смены формы правления на парламентскую республику был избран парламентом премьером. Именно это и возмутило граждан страны, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян начал исполнение обязанностей главы правительства в связи с отставкой Саргсяна.

Утром, 25 апреля, в столице Армении Ереване возобновились акции протеста против действующей власти, в частности, граждане требуют досрочных выборов.