В Армении лидер оппозиции призвал к новым акциям протеста

После отмены встречи Никола Пашиняна с и.о. премьера Армении Кареном Карапетяном оппозиционер обратился к своим сторонникам с призывом провести новую демонстрацию 25 апреля.

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников провести новую демонстрацию в среду, 25 апреля, после отмены его встречи с временно исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном.

Как сообщает DW, оппозиционер заявил, что правящая Республиканская партия Армении хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть".

Он также заявил, что оппозиция не может согласиться с назначением представителя этой партии новым премьер-министром. "Мы не можем позволить, чтобы эта коррумпированная система продолжила свое существование", - подчеркнул Пашинян.

Встреча Пашиняна и Карапетяна должна была состояться 25 апреля. Однако и.о. премьера заявил, что переговоров не будет, поскольку лидер оппозиции выдвинул новые требования относительно их формата, порядка и освещения и предложил список лиц, которые должны участвовать со стороны временного правительства. "Также заявлено, что переговоры будут вестись исключительно по его (Пашиняна. - Ред.) порядку. Это не переговоры", - подчеркнул Карапетян.

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Пашинян настаивал, чтобы в переговорах принимали участие исполняющий обязанности премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства. В оппозиционном движении "Мой шаг", возглавляемом Пашиняном, также заявили, что во время встречи может обсуждаться только одна тема - "мирная передача власти народу" и внеочередные парламентские выборы.

Карапетян, в свою очередь, предложил президенту страны Армену Саркисяну организовать встречу парламентских и внепарламентских политических сил для обсуждения ситуации в стране и возможных путей выхода из нее "вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов".

Как сообщал УНИАН, протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля.

Протесты начались незадолго до назначения премьер-министром Сержа Сарґсяна, который был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием полномочий Сарґсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.

24 апреля президент Армении отправил правительство в отставку.