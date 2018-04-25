В Испании в бананах нашли рекордные почти 9 тонн кокаина (фото,видео)

Наркотики нашли среди 1080 коробок с бананами, которые привезло колумбийское судно в порт Альхесирас в Испании.

Полиция Испании нашла почти 9 тонн кокаина, спрятанных в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в транспортном контейнере.

Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо в Twitter. Он сообщил, что общий вес изъятого кокаина составляет 8,47 тонн.

Наркотики нашли среди 1080 коробок с бананами, которые привезло колумбийское судно в порт Альхесирас в Испании.

"Наркотик был спрятан в контейнере с бананами на судне, которое прибыло из Колумбии. В ходе совместной с Европолом операции арестованы трое человек, один из Малаги и двое из Франции", - говорится в сообщении министра.

Casi Las 9 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Альхесирас por la @policia y la Agencia Tributaria estaban ocultas entre las 1.080 cajas de plátanos del contenedor que transportaba un buque procedente de Colombia. pic.twitter.com/CcV5B9SKwx — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) April 25, 2018

Как сообщал УНИАН, в начале марта полиция задержала шестерых подозреваемых в контрабанде 4,5 тонн кокаина из Колумбии в Нидерландах.