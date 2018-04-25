В Испании в бананах нашли рекордные почти 9 тонн кокаина (фото,видео)

15:32, 25 апреля 2018
Мир
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В Испании изъяли рекордную для Европы партию кокаина \ фото twitter.com/zoidoJI

Полиция Испании нашла почти 9 тонн кокаина, спрятанных в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в транспортном контейнере.

Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо в Twitter. Он сообщил, что общий вес изъятого кокаина составляет 8,47 тонн.

Наркотики нашли среди 1080 коробок с бананами, которые привезло колумбийское судно в порт Альхесирас в Испании.

"Наркотик был спрятан в контейнере с бананами на судне, которое прибыло из Колумбии. В ходе совместной с Европолом операции арестованы трое человек, один из Малаги и двое из Франции", - говорится в сообщении министра.

Как сообщал УНИАН, в начале марта полиция задержала шестерых подозреваемых в контрабанде 4,5 тонн кокаина из Колумбии в Нидерландах.

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Теги: #Испания#кокаин