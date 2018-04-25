Фейгин обжалует решение о лишении его статуса адвоката

Адвокат Марк Фейгин обнародовал свое обращение к российскому адвокатскому сообществу.

Марк Фейгин обжалует решение Совета Адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса адвоката.

Об этом он заявил в своем обращении к российскому адвокатскому сообществу, которое разместил в Facebook.

«24 апреля 2018 года Совет Адвокатской палаты города Москвы принял решение о прекращении моего статуса адвоката по основаниям, которые нельзя признать ни правовыми, ни обоснованными, ни справедливыми. Пожалуй, впервые в истории российской адвокатуры лишают профессии за выражение мнения в социальных сетях. Три сообщения, сделанные в сети Twitter, в июле 2017 года, стали поводом для применения самой строгой меры дисциплинарного наказания», - отметил Фейгин.

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Помимо прочего, по его словам, Палата проигнорировала положение п.5 ст.18 Кодекса профессиональной этики адвоката, которая исключала наказание спустя 6 месяцев после проступка.

«В очередной раз появился повод убедиться, что правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приняты лишь для избавления от неугодных: действуют избирательно, отлично подходят для сведения личных счётов и политического преследования. Посоветовавшись с коллегами, я всё же принял решение обратиться в суд за обжалованием решения Адвокатской палаты города Москвы, лишившей меня адвокатского статуса. В связи с этим, я рассчитываю на помощь и поддержку коллег-адвокатов», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Фейгина.

Он является защитником украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого Кремлем в шпионаже.

29 марта Фейгин призвал президента РФ Владимира Путина поспособствовать обмену Сущенко. В обращении он подчеркнул, что работа подобных ему «политических адвокатов должна быть ограждена от незаконного давления и преследований». При этом Фейгин напомнил, что постоянно сталкивается с искусственными трудностями по такой категории дел.

Сегодня ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил журналистам, что решение о лишении Фейгина статуса адвоката, представляющего в суде интересы Сущенко, принималось не в Кремле.