Умер известный американский джазовый музыкант

Боб Дороу скончался в возрасте 94 лет.

В понедельник, 24 апреля, в городе Маунт Бетел, штат Пенсильвания, умер 94-летний джазовый музыкант композитор Боб Дороу.

Точная причина смерти музыканта не известна, однако его дочь Корин Вулф сообщила CNN, что в прошлом году у Дороу диагностировали рак.

Музыкант прославился созданием образовательного проекта "Schoolhouse Rock!" - серии детских песен, помогающих выучить основы математики, граматики, права и т. д. Эти песенки стали настолько популярны, что под них были созданы анимированные клипы. А с 1973 года образовательное шоу Дороу стало частью утреннего эфира канала ABC. Шоу выходило до середины 80-х годов.

Видео Disney Educational Productions

Дороу считал, что его песни нашли отклик у такого большого колличества людей, потому что "независимо от того, были они в рок или поп обработке, мои джазовые чувства и прекрасные музыканты, которых я использовал для записи песен, сделали их необычными для слушателя мультфильмов субботнего утра", рассказал музыкант изданию в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля умер шведский ди-джей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный, как Avicii.