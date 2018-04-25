Сенат США утвердил нового главу Агентства нацбезопасности и Киберкомандования

Им станет 54-летний генерал-лейтенант Пол Накасоне.

Сенат США утвердил кандидатуру, которую ранее выдвинул президент Дональд Трамп, на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования США.

Об этом сообщает Politico. Им станет 54-летний генерал-лейтенант Пол Накасоне.

"Кандидатура генерала-лейтенанта Пола Накасоне была единогласно подтверждена голосованием Сената, теперь он станет главой обеих организаций", - говорится в сообщении.

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Он сменит на должности адмирала Майкла Роджерса, занимавшего ее с 2014 года.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Cената США рекомендовал утвердить кандидатуру Майкла Помпео, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря.