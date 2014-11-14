Путину продолжают "рисовать" рекордные рейтинги

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные сегодня Фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Исследование было проведено 8-9 ноября в 64 субъектах РФ, его участниками стали три тысячи человек.

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Отвечая на вопрос, за кого бы они проголосовали в случае, если бы выборы главы государства состоялись в следующее воскресенье, 72 процента респондентов назвали фамилию Путина. На втором месте с гигантскими отрывом и показателем пять процентов следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский, на третьем с четырьмя процентами - председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Исследования ФОМ показывают, что электоральный рейтинг Путина находится на максимальных отметках все последние месяцы: в августе-октябре - 70 процентов, по данным опроса на 2-е ноября он был также зафиксирован на уровне 72 процента.

Уровень доверия Путину также находится на стабильно высоком уровне - 84 процента. Отвечая на вопрос о доверии главе государства, 46 процентов респондентов заявили о том, что "скорее доверяют", а 38 процентов - что доверяют безусловно. Эти показатели практически не меняются на протяжении последних месяцев. Так, в сентябре Путину доверяли 83 процента, а в октябре - те же 84 процента.