В Британии для бездомных создано приложение по поиску бесплатных столовых

Правда, и сами бездомные, и активисты признают наличие одной проблемы: не всегда у лиц без определенного места жительства имеется смартфон с интернетом.

В Великобритании на фоне роста числа людей, не имеющих жилья, благотворительные организации разрабатывают новые приложения для мобильных гаджетов, которые помогают бездомным найти места, где можно бесплатно поесть.

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Одно из новых приложений - Next Meal, разработанное при финансовой поддержке менеджера одной из благотворительных столовых Мартина Стоуна, использует GPS-трекер и указывает путь к ближайшей столовой, передает kommersant.ru. По словам Стоуна, он хотел, чтобы бездомные не попрошайничали и не голодали, а знали, куда им можно обратиться за едой.

Опрошенные журналистами Financial Times бездомные были очень довольны приложением и возможностью быстро найти бесплатную еду. Правда, и сами бездомные, и активисты признают существование определенной проблемы: не всегда у лиц без определенного места жительства имеется в наличии смартфон с интернетом.

По данным благотворительной организации Crisis, число бездомных семей в Великобритании, проживающих в ночлежках и временных приютах, выросло на 60% и составляет 78 тыс. Согласно официальным данным, на улицах спят более 4,75 тыс. человек, что на 169% больше, чем в 2010 году. При этом благотворительные организации и эксперты уверены, что эти данные не отражают полной картины. Эксперты отмечают, что за ростом этих показателей стоят недостаток доступного жилья и увеличение арендной платы. Кроме того, сокращение госсубсидий привело к тому, что теперь аренда жилья социального найма не покрывается государством почти для 70% арендаторов.