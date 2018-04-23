К протестам в Ереване присоединились студенты местных вузов

Протесты в Ереване против премьера Сержа Саргсяна продолжаются 11-й день.

Сегодня возобновились протесты в столице Армении Ереване против премьер-министра Сержа Саргсяна, к акциям оппозиции присоединились студенты.

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Об этом сообщает местное издание newsarmenia. Сообщается, что с утра в вузах Еревана объявлена забастовка, студенты идут по улицам города мирным шествием. По словам инициаторов акции, забастовка носит исключительно мирный характер.

Шествия сопровождаются лозунгами о смене власти. Также сообщается, что сторонники оппозиции вышли на проспект Баграмяна и улицу Орбели, часть активистов находится в районе Ачапняк, еще одна группа - на перекрестке улиц Корюн и Терян.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз призвал власти Армении освободить задержанных на акциях протестов. В частности, в ЕС напомнили, что право на свободу собраний мирным путем и в соответствии с законом является общим и основным правом каждого.