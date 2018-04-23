"Это не съемки фильма": в России на военных учениях произошел взрыв (видео)

На учебных стрельбах на полигоне в Северной Осетии случайно взорвалась одна из мин.

Во время учений в Северной Осетии произошел взрыв, пострадали военные.

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"Одна из мин случайно взорвалась, пострадали двое военных: у одного контузия, а у другого тяжелая травма головы", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash, который и показал видео взрыва.

Согласно сообщениям СМИ, на учениях использовали минометы, системы залпового огня "Ураган" и "Град".

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