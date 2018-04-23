"Это не съемки фильма": в России на военных учениях произошел взрыв (видео)

12:19, 23 апреля 2018
Мир
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"Одна из мин случайно взорвалась, пострадали двое военных: у одного контузия, а у другого тяжелая травма головы", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash, который и показал видео взрыва.

Согласно сообщениям СМИ, на учениях использовали минометы, системы залпового огня "Ураган" и "Град".

Ранее рядовой срочной службы РФ Семен Мережников, который сжег БТР за 28 миллионов рублей, разогревая консервы на костре, вышел на свободу из дисбата.

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Теги: #военные#Россия#учения#взрыв