Путина в Италии собрались наградить «Золотой оливковой ветвью за мир» - СМИ

Ведутся переговоры о присутствии Папы Римского на церемонии.

Итальянская ассоциация Assisi Pax International, которая занимается защитой христиан на Ближнем Востоке, намерена наградить президента Российской Федерации Владимира Путина «Золотой оливковой ветвью за мир» за усилия по защите верующих в этом регионе.

Об этом говорится в публикациях итальянской и польской газет La Stampa и Wyborcza, обнародованных в воскресенье.

Эта награда вручается главам государств и лицам, «особо отличившимся своей деятельностью на благо мира». Награда представляет собой золотую или серебряную оливковую ветвь с дерева, растущего в саду на родине Святого Франциска Ассизского.

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Газеты пишут, что уже некоторое время продолжаются контакты с Москвой, чтобы организовать соответствующую церемонию вручения. Так, в минувший вторник делегация организации Assisi Pax Onlus (оперативное крыло ассоциации Assisi Pax International, которое решает финансовые и технические вопросы ее деятельности) во главе с президентом Пьетро Матарезе посетила Россию, где провела встречу с председателем Отдела внешних связей Русской православной церкви митрополитом Волоколамским Иларионом.

«Наша информация свидетельствует, что по этому вопросу проконсультировались в Ватикане, и российский президент сначала согласился приехать в Италию. Также можно предположить, что он может даже встретиться с Папой Франциском. Поддержка Россией сирийского режима никого не беспокоит», - пишет Wyborcza.

Издание также утверждает, что Путин выразил просьбу об организации церемонии с максимальным акцентом на «духовные ценности». В связи с этим он выразил желание приехать в город Ассизи в сопровождении «высоких представителей Православной церкви», учитывая возможность обеспечения межрелигиозного диалога. Теоретически, в случае приезда главы РПЦ патриарха Кирилла на церемонии должен быть Папа Римский. Однако источники в Ватикане сообщают, что на данный момент это не определено. Высшее руководство ассоциации Assisi Pax Onlus подтвердило La Stampa, что ведутся переговоры.

Как сообщал УНИАН, "восходящий царь" Путин вылетел из списка самых влиятельных в мире людей.