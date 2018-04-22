В США голый мужчина устроил стрельбу: 3 человека погибли, 4 ранены

16:17, 22 апреля 2018
Мир
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полиция Нэшвилла

Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter.

«3 человека погибли и 4 ранены в Waffle House. Стрелок открыл огонь в 3:25 утра. Посетитель отбил винтовку нападающего. Тот был голым и убежал пешком. Это - белый мужчина с короткими волосами», - говорится в сообщении.

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Теги: #США#стрельба