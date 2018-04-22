В США голый мужчина устроил стрельбу: 3 человека погибли, 4 ранены

Стрелком был белый мужчина с короткими волосами, он сбежал с места преступления.

Неизвестный стрелок убил троих и ранил четверых посетителей кафе в американском Нэшвилле (штат Теннесси).

Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter.

«3 человека погибли и 4 ранены в Waffle House. Стрелок открыл огонь в 3:25 утра. Посетитель отбил винтовку нападающего. Тот был голым и убежал пешком. Это - белый мужчина с короткими волосами», - говорится в сообщении.

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