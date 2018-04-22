Меню первого обеда на борту "Титаника" продали за 140 тысяч долларов

Обед был подан в первый день ходовых испытаний парохода для его офицеров 2 апреля 1912 года.

Об этом пишет BBC.

По словам акционера Аллана Алдриджа, это меню "одно из самых редких в мире", ведь известно об еще одном экземпляре меню того дня. Он принадлежал пятому офицеру Гарольду Лоува и был продан за 40 тысяч долларов в 2004 году.

Читайте такжеВ Британии письмо с "Титаника" продали за рекордную сумму (фото)

Обед был подан в первый день ходовых испытаний парохода для его офицеров 2 апреля 1912 года. Меню забрал, судя по отметкам на нем, второй офицер Чарльз Лайтхоллер, который выжил при кораблекрушении.

Отметим, кроме меню первого обеда, на аукционе продан бейдж утонувшего вместе с кораблем стюарда Томаса Мюллена – за 57 тысяч фунтов стерлингов (79 797 долларов) и ключи от штурманской рубки за 78 тысяч фунтов стерлингов (109 197 долларов).

Напомним, меню с "Титаника" продали на аукционе за 76 тысяч фунтов стерлингов. Проданное меню датируется 14 апреля 1912 года – последним днем лайнера. А в октябре 2017 года на том же аукционе за 166 тысяч долларов было продано письмо погибшего при кораблекрушении пассажира "Титаника".