Трамп обвинил экс-главу ФБР Коми в разглашении конфиденциальной информации

Трамп обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в нарушении закона.

Американский президент Дональд Трамп обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в нарушении закона, потому что тот не имел права разглашать конфиденциальную информацию.

Об этом политик написал в твиттере.

По словам президента, сообщенные Коми сведения конфиденциальны, Трамп их не рассекречивал, и они принадлежат правительству

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«Следовательно, он (Коми. — ред.) нарушил закон! Кроме того, он напридумывал много вещей, которые я, по его словам, говорил, и уже доказано, что он лжет и разглашает секретную информацию», — заявил Трамп.

Ранее Трамп назвал бывшего главу ФБР Джеймса Коми худшим главой ФБР в истории.