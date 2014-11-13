Австралийцы зарыли головы в песок в знак протеста перед саммитом G20 (фоторепортаж)

Более 400 протестующих спрятали свои головы в песок на пляже Бонди в Австралии в знак протеста против нежелания правительства вносить в повестку дня саммита G20, который пройдет в Брисбене на выходных, проблему изменения климата, пишет РИА "Новости" со ссылкой на The Guardian.

Читайте такжеМеркель считает ситуацию в Украине одним из важнейших вопросов саммита G20Среди участников акции были и родители с детьми, и школьники, и рабочие в деловых костюмах. Все они вырыли небольшие ямы и засунули туда головы.

По их мнению, политика Тони Эббота в области изменения климата становится все более возмутительным.

Премьер-министр Австралии Тони Эббот однажды заявил, что климатические переговоры – это "полная ерунда", что вызвало волну негодования среди населения.