Дорога к Благодатному Огню

Пройти таможенный контроль в аэропорту Бен-Гурион для многих паломников в этом году оказалось не просто. Израиль огорчен большим количеством нелегальных рабочих и возвращает тех, кто не в состоянии доказать свою достаточную платежеспособность и (или) благонадежность туриста-возвращенца.

Израиль - не дешевая страна, бюджетное жилье в Иерусалиме – от 50 долларов в сутки. Эконом-полет, в зависимости от времени покупки билета и авиалиний – от 200 до 800 долларов.

- Если безденежье в глазах - могут не пустить. Если в Украине у вас есть работа и то, ради чего вы вернетесь - стоит подтвердить это. Отвечайте на вопросы, где вы планируете жить, какие места посетить. Шутить или обманывать не стоит. Будьте открыты, вежливы, говорите правду и все будет хорошо, - так моя израильская знакомая инструктирует тех, кто едет на Святую Землю в паломническую поездку из Украины.

Мое прохождение пограничного контроля оказалось быстрым и беспрепятственным. Некоторые же после прилета провели около шести часов в аэропорту, их допросили, и, убедившись в исключительно паломнической цели визита, впустили в страну. У многих во время прохождения паспортного контроля уточняли срок пребывания. Как известно, находиться в Израиле без визы украинцам можно 90 дней. Но безвизовый режим не является гарантией въезда в Израиль. Решение в каждом отдельном случае принимает иммиграционный контроль, поэтому важно подтвердить цель визита.

Попасть на схождение Благодатного Огня и Пасху в Иерусалиме хотели в этом году и мои знакомые, которые отдыхали в Египте. Но неудачно пошутив с пограничниками о ежегодном паломничестве хасидов на могилу цадика Рабби Нахмана в Умани, и не сумев доказать свою собственную религиозность, один из них не прошел паспортный контроль, и продолжил свой отдых на море.

Вечный город

В этом году Пасха католиков совпала с Песахом - праздником в память об Исходе евреев из Египта. Православная Пасха была на неделю позже, поэтому с размещением в отелях проблем было меньше, но бронировать все же рекомендовали за полгода вперед.

Первый вечер в Иерусалиме - обязательная прогулка по улочкам старого города. Когда ощущаешь, как его древняя душа окутывает любовью, невидимыми нитями соединяясь с тобой, дарит утешение и радость. Каменный город восхищает духовным величием и невероятным ощущением присутствия Бога во всем.

- Не нужно планировать. Не переживайте. Не спешите. Помолитесь. Здесь Он очень близко. Будет - как Бог даст, - говорят местные жители. И всякий раз непременно в этом убеждаешься.

Каждый день в Иерусалиме – приключение со своим непредсказуемым сюжетом, невероятным стечением обстоятельств, событиями, которые открывают, помогают понять что-то важное. Например, качества личности, неожиданные умения, знания – эти сюрпризы касаются каждого, что сперва удивляет, как самого человека, так и окружающих.

Здесь можно увидеть, как кто-то, ощутив благодать в храме Гроба Господня, вдруг начинает рыдать, не в силах остановиться, и, позабыв об окружающих, переживает момент искреннего покаяния.

Можно повстречать молодую маму, которая приехала поблагодарить Бога за сына и выбирает смиренно стоять с коляской в длинной очереди, чтобы на мгновение зайти в Кувуклию и припасть к самому главному месту на Земле, где Господь победил смерть.

- Это молитва прямо в уши Господа, - говорит она.

Гроб Господень

Каждый сантиметр храма Гроба Господня, как и Иерусалим, давным-давно разделен между конфессиями и кому-то принадлежит. О том, что все желают жить в мире, свидетельствует лестница над фасадом храма. Она опирается на карниз Иерусалимской Православной Церкви и приставлена к окну Армянской Апостольской Церкви. Это символ принятия совместных решений шестью христианскими конфессиями, владеющими храмом. Здесь исторически сложившийся status quo на правовые, имущественные и территориальные границы.

Миллионы христиан со всех уголков мира приезжают благодарить Спасителя, просить о прощении грехов и о самом важном. Камень Помазания, Голгофа, Гроб Господень - обязательные места сокровенной молитвы. Приложиться к великим христианским святыням днем можно лишь на мгновение - за спиной, как правило, уже сотни людей. Но и эти мгновения способны изменить многое, а молитва - услышана Господом.

Огромный древний храм объединил под одной кровлей место обретения Животворящего Креста Господня, здесь же находится Голгофа, Камень миропомазания, пещера, куда был положен снятый с Креста Господь и многие другие евангельские места, связанные со смертью и Воскресением Иисуса Христа.

В Храм Гроба Господня в свое время приходили с молитвой тысячи известных и не известных миру святых.

В гостях у Иерусалимского Патриарха

У паломников из Украины, которые приехали в этом году на пасхальные праздники в Иерусалим, была важная миссия: крестный ход «Дорогой Господа с молитвой за Украину».

По Дороге скорби – последнему пути Спасителя, они прошли в ночь на Страстную пятницу. С собой привезли уникальную икону, которая была написана впервые и освящена в пещерах Киево-Печерской лавры – «Собор новомучеников украинской земли». Эту святыню Патриарх Иерусалимский Феофил III с большой любовью и вниманием принял в дар от верующих.

«Этот подарок является великим даром Божиим для всех нас, и особенно - для украинского народа. Мы здесь благословлены пустым Гробом. Украина благословенна могилами, которые наполнены святыми. У вас есть мощи святых, у вас есть святая Киево-Печерская лавра. И это действительно настоящее благословение», - сказал Иерусалимский Патриарх.

Великая Суббота

Попасть на Схождение Благодатного Огня в храм Гроба Господня в Великую субботу могут лишь девять тысяч человек. По словам пресс-секретаря полиции Израиля Михаэля Зингермана, в первую очередь – это официальные делегации православных государств.

- При таком большом количестве людей, к сожалению, попасть на само Схождение посчастливится не всем. В сам храм Гроба Господня уже через некоторое время можно спокойно зайти. Те люди, которые ожидают на подступах к старому городу, также получают Благодатный Огонь, но несколько позже, - рассказывает пресс-секретарь полиции Израиля.

По словам Михаэля Зингермана, на подходах к храму Гроба Господня создается «стерильная зона»: те, кто не имеют официальных документов для доступа, туда не проникнут.

- Это важное событие для Израиля и всего мира. Все события происходят здесь спокойно и безопасно - полицейские это очень серьезно контролируют. Для предотвращения террористической угрозы работают кинологи и взрывотехники. Мы постоянно совершенствуемся. Информация сразу же передается онлайн, угроза предотвращается в считанные секунды. Возле храма находятся полицейские в форме и оперативные сотрудники. Также работает спецподразделение, которое отслеживает всю ситуацию, - отмечает Михаэль Зингерман.

Каждому представителю официальной делегации, прошедшему аккредитацию, полицейские выдают специальный пропуск с фото и личными данными. После этого полиция может пропустить еще какое-то количество людей. Чтобы попасть на схождение Благодатного огня в порядке живой очереди, верующие еще ночью приходят к воротам Старого города.

- Меня пропускают каждый год. Я прихожу к воротам - каждый раз к разным, молюсь, и в какой-то момент полиция начинает пропускать небольшие группы людей. По Божией милости, я попадаю в их число, - рассказывает девушка из Киева.

В этом году в храме Гроба Господня во время ожидания Благодатного Огня, находился человек с чемоданом. Как известно, в этот день люди берут с собой в храм пучок свечей и минимум вещей, поэтому мужчина привлек внимание окружающих. По его словам, он выселился из отеля в старом городе, неподалеку от храма Гроба Господня, вышел на улицу и волна людей, которых пропустила полиция, подхватила его и с чемоданом занесла в храм.

- Я хотел увернуться, но не успел, - объяснял окружающим мужчина.

А, попав в храм в этот день, выйти из него до схождения Благодатного Огня практически невозможно - позади в одно мгновение уже тысячи людей…

Благодатный Огонь

В этом году Иерусалимский Патриарх молился в Кувуклии не долго. В 14.16 Благодатный Огонь сошел и сразу же распространился по всему храму. Более семи часов ожидания сменились пасхальной радостью. И хотя Пасха еще не наступила, люди, предвосхищая праздник, приветствовали друг друга на разных языках: «Христос Воскресе!»

Получив Огонь от Гроба Господня, каждый старался осенить себя огненным чудом. По ощущениям соприкосновение с Огнем первое время напоминает июльское солнце в полдень. Первые несколько минут Огонь действительно не жжет, его температура не более 40-50 градусов. Я умывалась Огнем не меньше минуты – брови и ресницы не пострадали, а искры, попавшие на шарф, не повредили его. Рядом стоящий священник приподнял бороду и смело омыл ее Огнем, радуясь чуду.

Тысячи людей, стоящих вплотную друг к другу: их платки, бороды, волосы – ни одного случая возгорания или запаха гари. Лишь дымовая завеса от огромного количества зажженных свечей. Купаясь в огненной благодати, лица людей сияли от счастья.

От Благодатного Огня зажигают лампады во всем Иерусалиме. Специальным авиарейсом Благодатный Огонь доставляют и в Украину, откуда он попадает во все уголки нашей страны.

Огонь сошел, согласно древнему преданию, Господь благословил еще один год жизни миру и каждому человеку на Земле.

Справка УНИАН. По свидетельству апостолов и святых отцов, Божественный Свет осветил Гроб Господень после Воскресения Христа. Первым свидетелем чуда стал апостол Петр. Первые упоминания о схождении Благодатного Огня на Гроб Господень в Иерусалиме в канун Воскресения Христова датируются IV веком.

Существует предание о том, для схождения Огня необходимо присутствие трех групп участников. Во-первых - Патриарха Иерусалимской Православной Церкви (или одного из архиереев Иерусалимского патриархата, как было в 1999 и 2000 годах, когда Огонь принимал Хранитель Гроба митрополит Даниил, - УНИАН). В 1578 году армянские священники договорились с новым градоначальником о передачи права получения Благодатного Огня представителю Армянской церкви. Православного Патриарха не пустили в Храм Гроба Господня. Он стоял перед закрытыми дверями храма. Но молитвы армян не были услышаны. Внезапно колонна, находящаяся слева от закрытых дверей храма, треснула, из нее вышел Огонь и зажег свечи в руках у Иерусалимского Патриарха.

Вторыми обязательными участниками схождения Благодатного Огня являются игумен и монахи лавры Преподобного Саввы Освященного.

Третья группа обязательных участников - православная арабская молодежь. Возгласы арабской молодежи - древние молитвы на арабском языке.

По устным преданиям, в годы британского владычества над Иерусалимом (1918—1947) английский губернатор попытался запретить «дикарские» пляски. Патриарх Иерусалимский молился два часа: Огонь не сошел, пока не впустили арабскую молодежь.

Анна Горпинченко